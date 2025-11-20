Amber xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Amber xStock (AMBRX) danas je $ 1.35, s promjenom od 3.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AMBRX u USD je $ 1.35 po AMBRX.

Amber xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 196,290, s količinom u optjecaju od 145.57K AMBRX. Tijekom posljednja 24 sata, AMBRX trgovao je između $ 1.18 (niska) i $ 1.44 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 10.38, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.995085.

U kratkoročnim performansama, AMBRX se kretao 0.00% u posljednjem satu i -38.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Amber xStock (AMBRX)

Tržišna kapitalizacija $ 196.29K$ 196.29K $ 196.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 385.63K$ 385.63K $ 385.63K Količina u optjecaju 145.57K 145.57K 145.57K Ukupna količina 285,993.85775593 285,993.85775593 285,993.85775593

