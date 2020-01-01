AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Informacije What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions. Službena web stranica: https://omikamitoken.com/ Bijela knjiga: https://omikamitoken.com/download/omikami.pdf Kupi OMIKAMI odmah!

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M Ukupna količina: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Količina u optjecaju: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M Povijesni maksimum: $ 0.274171 $ 0.274171 $ 0.274171 Povijesni minimum: $ 0.00141419 $ 0.00141419 $ 0.00141419 Trenutna cijena: $ 0.01831475 $ 0.01831475 $ 0.01831475 Saznajte više o cijeni AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OMIKAMI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OMIKAMI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OMIKAMI tokena, istražite OMIKAMI cijenu tokena uživo!

OMIKAMI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OMIKAMI? Naša OMIKAMI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OMIKAMI predviđanje cijene tokena odmah!

