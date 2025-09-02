Više o OMIKAMI

AMATERASU OMIKAMI Cijena (OMIKAMI)

Neuvršten

1 OMIKAMI u USD cijena uživo:

$0.0191017
-0.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01835794
24-satna najniža cijena
$ 0.01924377
24-satna najviša cijena

$ 0.01835794
$ 0.01924377
$ 0.274171
$ 0.00141419
-0.19%

-0.46%

-5.93%

-5.93%

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01908244. Tijekom protekla 24 sata, OMIKAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01835794 i najviše cijene $ 0.01924377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMIKAMI je $ 0.274171, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00141419.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMIKAMI se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i -5.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

$ 19.10M
$ 19.10M$ 19.10M

--
----

$ 19.10M
$ 19.10M$ 19.10M

999.59M
999.59M 999.59M

999,592,216.6089
999,592,216.6089 999,592,216.6089

Trenutačna tržišna kapitalizacija AMATERASU OMIKAMI je $ 19.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMIKAMI je 999.59M, s ukupnom količinom od 999592216.6089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.10M.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AMATERASU OMIKAMI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AMATERASU OMIKAMI u USD iznosila je $ -0.0041198377.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AMATERASU OMIKAMI u USD iznosila je $ +0.0072745963.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AMATERASU OMIKAMI u USD iznosila je $ +0.00021469225196043.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.46%
30 dana$ -0.0041198377-21.58%
60 dana$ +0.0072745963+38.12%
90 dana$ +0.00021469225196043+1.14%

Što je AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

What is the project about? Omikami, inspired by the Sun Goddess and the Universe, is a decentralized venture on the Ethereum blockchain. It combines ancient divinity's aura with innovative blockchain solutions for enhanced transparency and efficiency. What makes your project unique? Omikami fuses celestial vision with cutting-edge technology. With utilities like Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot, and offerings like kami debit cards and thematic merchandise, Omikami stands out as an experience, not just a token. History of your project. Launching a year ago, Omikami has grown from a vision into a recognized entity in the crypto realm. Our journey includes a positive SolidProof audit and utility developments, further amplified by our presence in major PR articles. What’s next for your project? We're developing our own swap platform and exploring charitable avenues. Additionally, we're focused on enhancing our existing utilities, aiming to evolve Omikami into a holistic, adaptive ecosystem. What can your token be used for? Omikami token powers tools like the Kami burn bot, Apollo buy bot, and OmiAI bot. It's central to our upcoming swap and will integrate with real-world utilities, like our Kami debit cards, bringing Omikami's power into daily transactions.

Resurs AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Službena web-stranica

AMATERASU OMIKAMI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AMATERASU OMIKAMI.

Provjerite AMATERASU OMIKAMI predviđanje cijene sada!

OMIKAMI u lokalnim valutama

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OMIKAMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Koliko AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) vrijedi danas?
Cijena OMIKAMI uživo u USD je 0.01908244 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OMIKAMI u USD?
Trenutačna cijena OMIKAMI u USD je $ 0.01908244. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AMATERASU OMIKAMI?
Tržišna kapitalizacija za OMIKAMI je $ 19.10M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OMIKAMI?
Količina u optjecaju za OMIKAMI je 999.59M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OMIKAMI?
OMIKAMI je postigao ATH cijenu od 0.274171 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OMIKAMI?
OMIKAMI je vidio ATL cijenu od 0.00141419 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OMIKAMI?
24-satni obujam trgovanja za OMIKAMI je -- USD.
Hoće li OMIKAMI još narasti ove godine?
OMIKAMI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OMIKAMI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

