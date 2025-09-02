AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01835794 24-satna najviša cijena $ 0.01924377 Najviša cijena ikada $ 0.274171 Najniža cijena $ 0.00141419 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -0.46% Promjena cijene (7D) -5.93%

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01908244. Tijekom protekla 24 sata, OMIKAMItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01835794 i najviše cijene $ 0.01924377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OMIKAMI je $ 0.274171, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00141419.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OMIKAMI se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.46% u posljednjih 24 sata i -5.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI)

Tržišna kapitalizacija $ 19.10M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.10M Količina u optjecaju 999.59M Ukupna količina 999,592,216.6089

Trenutačna tržišna kapitalizacija AMATERASU OMIKAMI je $ 19.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju OMIKAMI je 999.59M, s ukupnom količinom od 999592216.6089. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.10M.