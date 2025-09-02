Amaterasu (AMA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00746784 24-satna najviša cijena $ 0.00760818 Najviša cijena ikada $ 0.071467 Najniža cijena $ 0.0056162 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.37% Promjena cijene (7D) -0.85%

Amaterasu (AMA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00748766. Tijekom protekla 24 sata, AMAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00746784 i najviše cijene $ 0.00760818, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMA je $ 0.071467, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0056162.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.37% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Amaterasu (AMA)

Tržišna kapitalizacija $ 748.77K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 748.77K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Amaterasu je $ 748.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 748.77K.