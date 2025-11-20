Alvey Chain Cijena danas

Trenutačna cijena Alvey Chain (WALV) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WALV u USD je -- po WALV.

Alvey Chain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,604.61, s količinom u optjecaju od 116.77M WALV. Tijekom posljednja 24 sata, WALV trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.18533, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WALV se kretao -- u posljednjem satu i -12.36% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Alvey Chain (WALV)

