AltSeason Coin Cijena danas

Trenutačna cijena AltSeason Coin (ALTSEASON) danas je $ 0.00001859, s promjenom od 2.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ALTSEASON u USD je $ 0.00001859 po ALTSEASON.

AltSeason Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,603.41, s količinom u optjecaju od 998.54M ALTSEASON. Tijekom posljednja 24 sata, ALTSEASON trgovao je između $ 0.00001746 (niska) i $ 0.0000192 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00108448, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000956.

U kratkoročnim performansama, ALTSEASON se kretao -0.80% u posljednjem satu i -18.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AltSeason Coin (ALTSEASON)

Tržišna kapitalizacija $ 18.60K$ 18.60K $ 18.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.60K$ 18.60K $ 18.60K Količina u optjecaju 998.54M 998.54M 998.54M Ukupna količina 998,538,107.373692 998,538,107.373692 998,538,107.373692

Trenutačna tržišna kapitalizacija AltSeason Coin je $ 18.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALTSEASON je 998.54M, s ukupnom količinom od 998538107.373692. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.60K.