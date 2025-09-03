Više o ALTOID

Altoid Cijena (ALTOID)

Neuvršten

1 ALTOID u USD cijena uživo:

--
----
-0.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Altoid (ALTOID)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:03:11 (UTC+8)

Altoid (ALTOID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00271097
$ 0.00271097$ 0.00271097

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.72%

+4.08%

+4.08%

Altoid (ALTOID) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALTOIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALTOID je $ 0.00271097, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALTOID se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i +4.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Altoid (ALTOID)

$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K

--
----

$ 13.34K
$ 13.34K$ 13.34K

998.64M
998.64M 998.64M

998,639,890.665293
998,639,890.665293 998,639,890.665293

Trenutačna tržišna kapitalizacija Altoid je $ 13.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALTOID je 998.64M, s ukupnom količinom od 998639890.665293. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.34K.

Altoid (ALTOID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Altoid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Altoid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Altoid u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Altoid u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.72%
30 dana$ 0+18.56%
60 dana$ 0+10.85%
90 dana$ 0--

Što je Altoid (ALTOID)

$Altoid is designed to immortalize a story that shaped the crypto world. Ross Ulbricht’s creation of the Silk Road was a bold, controversial experiment that challenged traditional systems and highlighted the potential of Bitcoin and blockchain technology to enable censorship-resistant commerce. The story of how “Altoid” posts connected Ross to his pseudonym “Dread Pirate Roberts” and ultimately to the Silk Road has become a symbol of both the promise and the perils of decentralization. $Altoid takes this narrative and transforms it into a collectible asset—a way for crypto enthusiasts and liberty advocates to own a piece of this powerful history. By holding Altoid Coin, collectors signal their support for decentralization, privacy, and second chances.

Resurs Altoid (ALTOID)

Službena web-stranica

Altoid Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Altoid (ALTOID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Altoid (ALTOID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Altoid.

Provjerite Altoid predviđanje cijene sada!

ALTOID u lokalnim valutama

Altoid (ALTOID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Altoid (ALTOID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALTOID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Altoid (ALTOID)

Koliko Altoid (ALTOID) vrijedi danas?
Cijena ALTOID uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALTOID u USD?
Trenutačna cijena ALTOID u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Altoid?
Tržišna kapitalizacija za ALTOID je $ 13.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALTOID?
Količina u optjecaju za ALTOID je 998.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALTOID?
ALTOID je postigao ATH cijenu od 0.00271097 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALTOID?
ALTOID je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALTOID?
24-satni obujam trgovanja za ALTOID je -- USD.
Hoće li ALTOID još narasti ove godine?
ALTOID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALTOID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:03:11 (UTC+8)

