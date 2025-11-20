Altman Cijena danas

Trenutačna cijena Altman (ALTMAN) danas je $ 0.00000792, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ALTMAN u USD je $ 0.00000792 po ALTMAN.

Altman trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,907.67, s količinom u optjecaju od 998.56M ALTMAN. Tijekom posljednja 24 sata, ALTMAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00065416, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000071.

U kratkoročnim performansama, ALTMAN se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Altman (ALTMAN)

Tržišna kapitalizacija $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Količina u optjecaju 998.56M 998.56M 998.56M Ukupna količina 998,555,448.387056 998,555,448.387056 998,555,448.387056

Trenutačna tržišna kapitalizacija Altman je $ 7.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALTMAN je 998.56M, s ukupnom količinom od 998555448.387056. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.91K.