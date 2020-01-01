Altcoinist Token (ALTT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Altcoinist Token (ALTT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Altcoinist Token (ALTT) Informacije Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield. Službena web stranica: https://www.altcoinist.com/ Bijela knjiga: https://docs.altcoinist.com/ Kupi ALTT odmah!

Altcoinist Token (ALTT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Altcoinist Token (ALTT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.86M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 245.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 60.65M Povijesni maksimum: $ 0.101836 Povijesni minimum: $ 0.00368481 Trenutna cijena: $ 0.060652

Altcoinist Token (ALTT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Altcoinist Token (ALTT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALTT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALTT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALTT tokena, istražite ALTT cijenu tokena uživo!

ALTT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALTT? Naša ALTT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALTT predviđanje cijene tokena odmah!

