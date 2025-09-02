Altcoinist Token (ALTT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.067409 $ 0.067409 $ 0.067409 24-satna najniža cijena $ 0.074947 $ 0.074947 $ 0.074947 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.067409$ 0.067409 $ 0.067409 24-satna najviša cijena $ 0.074947$ 0.074947 $ 0.074947 Najviša cijena ikada $ 0.101836$ 0.101836 $ 0.101836 Najniža cijena $ 0.00368481$ 0.00368481 $ 0.00368481 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -6.25% Promjena cijene (7D) -8.89% Promjena cijene (7D) -8.89%

Altcoinist Token (ALTT) cijena u stvarnom vremenu je $0.070018. Tijekom protekla 24 sata, ALTTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.067409 i najviše cijene $ 0.074947, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALTT je $ 0.101836, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00368481.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALTT se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -6.25% u posljednjih 24 sata i -8.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Altcoinist Token (ALTT)

Tržišna kapitalizacija $ 17.20M$ 17.20M $ 17.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.19M$ 70.19M $ 70.19M Količina u optjecaju 245.00M 245.00M 245.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Altcoinist Token je $ 17.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALTT je 245.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.19M.