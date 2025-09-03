Altariste by Virtuals (ASTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.93% Promjena cijene (1D) -4.76% Promjena cijene (7D) -45.95% Promjena cijene (7D) -45.95%

Altariste by Virtuals (ASTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTA se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -4.76% u posljednjih 24 sata i -45.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Altariste by Virtuals (ASTA)

Tržišna kapitalizacija $ 13.44K$ 13.44K $ 13.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.77K$ 25.77K $ 25.77K Količina u optjecaju 521.76M 521.76M 521.76M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Altariste by Virtuals je $ 13.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTA je 521.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.77K.