Altariste by Virtuals Cijena (ASTA)

Neuvršten

1 ASTA u USD cijena uživo:

--
----
-4.70%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Altariste by Virtuals (ASTA)
Altariste by Virtuals (ASTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

-4.76%

-45.95%

-45.95%

Altariste by Virtuals (ASTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASTA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASTA se promijenio za +0.93% u posljednjih sat vremena, -4.76% u posljednjih 24 sata i -45.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Altariste by Virtuals (ASTA)

$ 13.44K
$ 13.44K$ 13.44K

--
----

$ 25.77K
$ 25.77K$ 25.77K

521.76M
521.76M 521.76M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Altariste by Virtuals je $ 13.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASTA je 521.76M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.77K.

Altariste by Virtuals (ASTA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Altariste by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Altariste by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Altariste by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Altariste by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.76%
30 dana$ 0+49.59%
60 dana$ 0+4.69%
90 dana$ 0--

Što je Altariste by Virtuals (ASTA)

Altariste ($ASTA) bridges the gap between AI technology and Web3 gaming, offering players a unique interactive experience both inside and beyond gameplay. As an AI-powered digital companion, Altariste serves multiple purposes within the Apeiron ecosystem, including: Engagement: Acting as a guide for players, Altariste assists in navigating complex game mechanics such as NFT-based ownership, marketplace trading, and gameplay strategies. Entertainment: Beyond her role in gaming, Altariste enriches the player experience by hosting events, sharing lore, and fostering community interactions through her AI-driven personality. Utility: The $ASTA token integrates with the Apeiron ecosystem to unlock features, provide rewards, and facilitate interactions with Altariste and the broader decentralized economy. By combining blockchain innovation with AI-driven interactivity, Altariste enhances accessibility, engagement, and entertainment within the Web3 gaming space.

Altariste by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Altariste by Virtuals (ASTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Altariste by Virtuals (ASTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Altariste by Virtuals.

Provjerite Altariste by Virtuals predviđanje cijene sada!

ASTA u lokalnim valutama

Altariste by Virtuals (ASTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Altariste by Virtuals (ASTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Altariste by Virtuals (ASTA)

Koliko Altariste by Virtuals (ASTA) vrijedi danas?
Cijena ASTA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASTA u USD?
Trenutačna cijena ASTA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Altariste by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za ASTA je $ 13.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASTA?
Količina u optjecaju za ASTA je 521.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASTA?
ASTA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASTA?
ASTA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASTA?
24-satni obujam trgovanja za ASTA je -- USD.
Hoće li ASTA još narasti ove godine?
ASTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.