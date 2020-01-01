Altair (AIR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Altair (AIR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Altair (AIR) Informacije Altair combines the industry-leading infrastructure built by Centrifuge to finance real-world assets (RWA) on Centrifuge Chain, with the newest experimental features — before they go live on Centrifuge Chain. Even once Centrifuge is fully live on Polkadot, Kusama will be used for minting art NFTs, financing undiscovered assets, and whatever else the Kusama community brings to the table. Službena web stranica: https://centrifuge.io/altair Kupi AIR odmah!

Altair (AIR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Altair (AIR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ukupna količina: $ 473.73M $ 473.73M $ 473.73M Količina u optjecaju: $ 394.13M $ 394.13M $ 394.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Povijesni maksimum: $ 0.157422 $ 0.157422 $ 0.157422 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00323296 $ 0.00323296 $ 0.00323296 Saznajte više o cijeni Altair (AIR)

Altair (AIR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Altair (AIR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AIR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AIR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AIR tokena, istražite AIR cijenu tokena uživo!

AIR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AIR? Naša AIR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AIR predviđanje cijene tokena odmah!

