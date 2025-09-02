Altair (AIR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00312451 24-satna najviša cijena $ 0.00340808 Najviša cijena ikada $ 0.157422 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) -2.33%

Altair (AIR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00333356. Tijekom protekla 24 sata, AIRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00312451 i najviše cijene $ 0.00340808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIR je $ 0.157422, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIR se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i -2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Altair (AIR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.31M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.58M Količina u optjecaju 394.13M Ukupna količina 473,730,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Altair je $ 1.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIR je 394.13M, s ukupnom količinom od 473730000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.58M.