ALRIS AGENT (ALR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALR je $ 0.00880109, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALR se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, +2.57% u posljednjih 24 sata i +6.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija ALRIS AGENT je $ 29.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALR je 998.62M, s ukupnom količinom od 998623521.619463. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.58K.