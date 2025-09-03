Više o ALR

ALR Informacije o cijeni

ALR Službena web stranica

ALR Tokenomija

ALR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ALRIS AGENT Logotip

ALRIS AGENT Cijena (ALR)

Neuvršten

1 ALR u USD cijena uživo:

--
----
+2.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ALRIS AGENT (ALR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:02:57 (UTC+8)

ALRIS AGENT (ALR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00880109
$ 0.00880109$ 0.00880109

$ 0
$ 0$ 0

+1.94%

+2.57%

+6.16%

+6.16%

ALRIS AGENT (ALR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALR je $ 0.00880109, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALR se promijenio za +1.94% u posljednjih sat vremena, +2.57% u posljednjih 24 sata i +6.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ALRIS AGENT (ALR)

$ 29.58K
$ 29.58K$ 29.58K

--
----

$ 29.58K
$ 29.58K$ 29.58K

998.62M
998.62M 998.62M

998,623,521.619463
998,623,521.619463 998,623,521.619463

Trenutačna tržišna kapitalizacija ALRIS AGENT je $ 29.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALR je 998.62M, s ukupnom količinom od 998623521.619463. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.58K.

ALRIS AGENT (ALR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ALRIS AGENT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ALRIS AGENT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ALRIS AGENT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ALRIS AGENT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.57%
30 dana$ 0+20.47%
60 dana$ 0-25.09%
90 dana$ 0--

Što je ALRIS AGENT (ALR)

Introducing Alris: Your AI-powered yield optimization companion on Solana. Leveraging advanced artificial intelligence and real-time market data, Alris makes smart yield-generating decisions for you around the clock. Our platform seamlessly integrates with Solana's infrastructure, using GPTv4 and Grok XAI to analyze market conditions and execute optimal yield strategies automatically. Key features include dynamic yield optimization, AI-driven investment strategies, automated yield harvesting, and real-time market monitoring. Built with cutting-edge tech including Next.js, Solana Agent Kit, and Switchboard Oracle, Alris represents the future of DeFi yield automation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ALRIS AGENT (ALR)

Službena web-stranica

ALRIS AGENT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ALRIS AGENT (ALR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ALRIS AGENT (ALR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ALRIS AGENT.

Provjerite ALRIS AGENT predviđanje cijene sada!

ALR u lokalnim valutama

ALRIS AGENT (ALR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ALRIS AGENT (ALR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ALRIS AGENT (ALR)

Koliko ALRIS AGENT (ALR) vrijedi danas?
Cijena ALR uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALR u USD?
Trenutačna cijena ALR u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ALRIS AGENT?
Tržišna kapitalizacija za ALR je $ 29.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALR?
Količina u optjecaju za ALR je 998.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALR?
ALR je postigao ATH cijenu od 0.00880109 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALR?
ALR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALR?
24-satni obujam trgovanja za ALR je -- USD.
Hoće li ALR još narasti ove godine?
ALR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:02:57 (UTC+8)

ALRIS AGENT (ALR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.