alright buddy Cijena danas

Trenutačna cijena alright buddy (BUDDY) danas je $ 0.00167987, s promjenom od 9.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUDDY u USD je $ 0.00167987 po BUDDY.

alright buddy trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,679,046, s količinom u optjecaju od 1.00B BUDDY. Tijekom posljednja 24 sata, BUDDY trgovao je između $ 0.00146882 (niska) i $ 0.00172122 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0340502, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00146882.

U kratkoročnim performansama, BUDDY se kretao +0.39% u posljednjem satu i -16.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu alright buddy (BUDDY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija alright buddy je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUDDY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.