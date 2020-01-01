AlphaScan AI (ASCN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AlphaScan AI (ASCN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AlphaScan AI (ASCN) Informacije What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform. Službena web stranica: https://alphascan.xyz Bijela knjiga: https://alphascan.gitbook.io/docs/alphascan/introduction-and-problem/problem-and-why-alphascan Kupi ASCN odmah!

AlphaScan AI (ASCN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AlphaScan AI (ASCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 171.85K $ 171.85K $ 171.85K Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 49.03M $ 49.03M $ 49.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 175.26K $ 175.26K $ 175.26K Povijesni maksimum: $ 0.206604 $ 0.206604 $ 0.206604 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00350516 $ 0.00350516 $ 0.00350516 Saznajte više o cijeni AlphaScan AI (ASCN)

AlphaScan AI (ASCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AlphaScan AI (ASCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASCN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASCN tokena, istražite ASCN cijenu tokena uživo!

