AlphaScan AI (ASCN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u AlphaScan AI (ASCN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
AlphaScan AI (ASCN) Informacije

What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics

What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool

History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M

What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features.

What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.

Službena web stranica:
https://alphascan.xyz
Bijela knjiga:
https://alphascan.gitbook.io/docs/alphascan/introduction-and-problem/problem-and-why-alphascan

AlphaScan AI (ASCN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AlphaScan AI (ASCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 171.85K
Ukupna količina:
$ 50.00M
Količina u optjecaju:
$ 49.03M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 175.26K
Povijesni maksimum:
$ 0.206604
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00350516
AlphaScan AI (ASCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike AlphaScan AI (ASCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj ASCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja ASCN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku ASCN tokena, istražite ASCN cijenu tokena uživo!

ASCN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide ASCN? Naša ASCN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.