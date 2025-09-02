Više o ASCN

AlphaScan AI Logotip

AlphaScan AI Cijena (ASCN)

Neuvršten

1 ASCN u USD cijena uživo:

$0.00392595
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AlphaScan AI (ASCN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:29:27 (UTC+8)

AlphaScan AI (ASCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00392595
24-satna najniža cijena
$ 0.00392595
24-satna najviša cijena

$ 0.00392595
$ 0.00392595
$ 0.206604
$ 0.00153822
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

AlphaScan AI (ASCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00392595. Tijekom protekla 24 sata, ASCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00392595 i najviše cijene $ 0.00392595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASCN je $ 0.206604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00153822.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASCN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AlphaScan AI (ASCN)

$ 192.49K
--
----

$ 196.30K
49.03M
50,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija AlphaScan AI je $ 192.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASCN je 49.03M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.30K.

AlphaScan AI (ASCN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AlphaScan AI u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AlphaScan AI u USD iznosila je $ +0.0012899945.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AlphaScan AI u USD iznosila je $ +0.0036055995.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AlphaScan AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ +0.0012899945+32.86%
60 dana$ +0.0036055995+91.84%
90 dana$ 0--

Što je AlphaScan AI (ASCN)

What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.

Resurs AlphaScan AI (ASCN)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

AlphaScan AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AlphaScan AI (ASCN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AlphaScan AI (ASCN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AlphaScan AI.

Provjerite AlphaScan AI predviđanje cijene sada!

ASCN u lokalnim valutama

AlphaScan AI (ASCN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AlphaScan AI (ASCN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASCN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AlphaScan AI (ASCN)

Koliko AlphaScan AI (ASCN) vrijedi danas?
Cijena ASCN uživo u USD je 0.00392595 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASCN u USD?
Trenutačna cijena ASCN u USD je $ 0.00392595. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AlphaScan AI?
Tržišna kapitalizacija za ASCN je $ 192.49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASCN?
Količina u optjecaju za ASCN je 49.03M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASCN?
ASCN je postigao ATH cijenu od 0.206604 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASCN?
ASCN je vidio ATL cijenu od 0.00153822 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASCN?
24-satni obujam trgovanja za ASCN je -- USD.
Hoće li ASCN još narasti ove godine?
ASCN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASCN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.