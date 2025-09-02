AlphaScan AI (ASCN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00392595 24-satna najniža cijena $ 0.00392595 24-satna najviša cijena $ 0.00392595 Najviša cijena ikada $ 0.206604 Najniža cijena $ 0.00153822 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

AlphaScan AI (ASCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00392595. Tijekom protekla 24 sata, ASCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00392595 i najviše cijene $ 0.00392595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASCN je $ 0.206604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00153822.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASCN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AlphaScan AI (ASCN)

Tržišna kapitalizacija $ 192.49K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 196.30K Količina u optjecaju 49.03M Ukupna količina 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AlphaScan AI je $ 192.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASCN je 49.03M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.30K.