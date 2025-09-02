AlphaScan AI Cijena (ASCN)
AlphaScan AI (ASCN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00392595. Tijekom protekla 24 sata, ASCNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00392595 i najviše cijene $ 0.00392595, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASCN je $ 0.206604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00153822.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASCN se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija AlphaScan AI je $ 192.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASCN je 49.03M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 196.30K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AlphaScan AI u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AlphaScan AI u USD iznosila je $ +0.0012899945.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AlphaScan AI u USD iznosila je $ +0.0036055995.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AlphaScan AI u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0.0
|0.00%
|30 dana
|$ +0.0012899945
|+32.86%
|60 dana
|$ +0.0036055995
|+91.84%
|90 dana
|$ 0
|--
What is the project about? AlphaScan is a sentiment (and soon on-chain) analytics platform coupled with a Telegram-based trading bot. It enables users to analyze tokens and projects based on social sentiment (Twitter, Telegram), and then automate trading strategies based on those analytics What makes your project unique? We provide a unique and novel way of analyzing sentiment data for new tokens that no other tool provides. We use several internal algorithms to prioritize accounts & signals on Twitter for that. We are also the only sentiment analytics tool that is providing integrated trading with the analytics tool History of your project. The project started in early 2023 and within 4 months got to over 20k followers on Twitter and over 25k users in the private beta. We also recently concluded our private and public sale, raising a total of $2.1M What’s next for your project? Integrate existing trading solutions and bots, build out our own trading bot solution, and improve analytics features. What can your token be used for? The token is a utility token that will give users access to premium data and certain features, and discounts on the trading bot. In the near future, the token will also be used as a governance token for the decentralized platform.
