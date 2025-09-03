AlphaDOGE (ALPHADOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00182317$ 0.00182317 $ 0.00182317 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.69% Promjena cijene (7D) +3.69%

AlphaDOGE (ALPHADOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALPHADOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALPHADOGE je $ 0.00182317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALPHADOGE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AlphaDOGE (ALPHADOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.75K$ 12.75K $ 12.75K Količina u optjecaju 699.42M 699.42M 699.42M Ukupna količina 699,422,932.12799 699,422,932.12799 699,422,932.12799

Trenutačna tržišna kapitalizacija AlphaDOGE je $ 12.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALPHADOGE je 699.42M, s ukupnom količinom od 699422932.12799. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.75K.