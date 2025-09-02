Alpha Quark (AQT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 24-satna najniža cijena $ 1.062 $ 1.062 $ 1.062 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 24-satna najviša cijena $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Najviša cijena ikada $ 15.37$ 15.37 $ 15.37 Najniža cijena $ 0.617773$ 0.617773 $ 0.617773 Promjena cijene (1H) -0.22% Promjena cijene (1D) +0.20% Promjena cijene (7D) -4.99% Promjena cijene (7D) -4.99%

Alpha Quark (AQT) cijena u stvarnom vremenu je $1.029. Tijekom protekla 24 sata, AQTtrgovalo je između najniže cijene $ 1.011 i najviše cijene $ 1.062, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AQT je $ 15.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.617773.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AQT se promijenio za -0.22% u posljednjih sat vremena, +0.20% u posljednjih 24 sata i -4.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alpha Quark (AQT)

Tržišna kapitalizacija $ 27.58M$ 27.58M $ 27.58M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.87M$ 30.87M $ 30.87M Količina u optjecaju 26.81M 26.81M 26.81M Ukupna količina 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alpha Quark je $ 27.58M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AQT je 26.81M, s ukupnom količinom od 30000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.87M.