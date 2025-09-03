Više o CUMS

alpha humans Logotip

alpha humans Cijena (CUMS)

Neuvršten

1 CUMS u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena alpha humans (CUMS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:28:20 (UTC+8)

alpha humans (CUMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

alpha humans (CUMS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CUMStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUMS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUMS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu alpha humans (CUMS)

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

--
----

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

998.51M
998.51M 998.51M

998,507,766.657853
998,507,766.657853 998,507,766.657853

Trenutačna tržišna kapitalizacija alpha humans je $ 10.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUMS je 998.51M, s ukupnom količinom od 998507766.657853. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.45K.

alpha humans (CUMS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz alpha humans u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz alpha humans u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz alpha humans u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz alpha humans u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+21.73%
60 dana$ 0+32.43%
90 dana$ 0--

Što je alpha humans (CUMS)

Our project, $CUMS, is designed as a community-centered token with a focus on organic growth and consistent engagement among holders. We are committed to building a unique network where holders are valued as core contributors, offering exclusive opportunities to participate in strategic decisions, activities, and events. At the heart of $CUMS is the belief that a project thrives when powered by a strong, loyal community. We also prioritize transparency and direct communication, regularly updating our community on upcoming moves, influencer collaborations, and significant milestones. Unlike many projects that are primarily speculative, $CUMS emphasizes genuine engagement and aims to reward holders through both community participation and potential token growth, creating a vibrant and enduring ecosystem.

Resurs alpha humans (CUMS)

Službena web-stranica

alpha humans Predviđanje cijene (USD)

Koliko će alpha humans (CUMS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših alpha humans (CUMS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za alpha humans.

Provjerite alpha humans predviđanje cijene sada!

CUMS u lokalnim valutama

alpha humans (CUMS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike alpha humans (CUMS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CUMS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o alpha humans (CUMS)

Koliko alpha humans (CUMS) vrijedi danas?
Cijena CUMS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CUMS u USD?
Trenutačna cijena CUMS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija alpha humans?
Tržišna kapitalizacija za CUMS je $ 10.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CUMS?
Količina u optjecaju za CUMS je 998.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CUMS?
CUMS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CUMS?
CUMS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CUMS?
24-satni obujam trgovanja za CUMS je -- USD.
Hoće li CUMS još narasti ove godine?
CUMS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CUMS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:28:20 (UTC+8)

