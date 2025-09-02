Alpha City (AMETA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00183678 24-satna najviša cijena $ 0.00229593 Najviša cijena ikada $ 0.00257525 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.03% Promjena cijene (1D) -16.34% Promjena cijene (7D) +1.05%

Alpha City (AMETA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00188258. Tijekom protekla 24 sata, AMETAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00183678 i najviše cijene $ 0.00229593, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMETA je $ 0.00257525, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMETA se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -16.34% u posljednjih 24 sata i +1.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alpha City (AMETA)

Tržišna kapitalizacija $ 19.20M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.20M Količina u optjecaju 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alpha City je $ 19.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMETA je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.20M.