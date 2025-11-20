Alpaca Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Alpaca Finance (ALPACA) danas je $ 0.00599327, s promjenom od 1.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ALPACA u USD je $ 0.00599327 po ALPACA.

Alpaca Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 909,491, s količinom u optjecaju od 151.67M ALPACA. Tijekom posljednja 24 sata, ALPACA trgovao je između $ 0.00579841 (niska) i $ 0.00617087 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 8.78, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00504079.

U kratkoročnim performansama, ALPACA se kretao -1.89% u posljednjem satu i -12.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Alpaca Finance (ALPACA)

Tržišna kapitalizacija $ 909.49K$ 909.49K $ 909.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 909.49K$ 909.49K $ 909.49K Količina u optjecaju 151.67M 151.67M 151.67M Ukupna količina 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096 151,668,641.6027096

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alpaca Finance je $ 909.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALPACA je 151.67M, s ukupnom količinom od 151668641.6027096. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 909.49K.