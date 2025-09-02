Alpaca City (ALPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00778307 $ 0.00883514
24-satna najniža cijena $ 0.00778307
24-satna najviša cijena $ 0.00883514
Najviša cijena ikada $ 1.97
Najniža cijena $ 0.00186643
Promjena cijene (1H) +3.95%
Promjena cijene (1D) -1.94%
Promjena cijene (7D) +6.36%

Alpaca City (ALPA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00865891. Tijekom protekla 24 sata, ALPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00778307 i najviše cijene $ 0.00883514, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALPA je $ 1.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00186643.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALPA se promijenio za +3.95% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i +6.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alpaca City (ALPA)

Tržišna kapitalizacija $ 94.58K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 218.79K
Količina u optjecaju 10.92M
Ukupna količina 25,267,963.90434288

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alpaca City je $ 94.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALPA je 10.92M, s ukupnom količinom od 25267963.90434288. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 218.79K.