Alpaca City Logotip

Alpaca City Cijena (ALPA)

Neuvršten

1 ALPA u USD cijena uživo:

$0.00865891
$0.00865891
-1.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Alpaca City (ALPA)
Alpaca City (ALPA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00778307
24-satna najniža cijena
$ 0.00883514
24-satna najviša cijena

$ 0.00778307
$ 0.00883514
$ 1.97
$ 0.00186643
+3.95%

-1.94%

+6.36%

+6.36%

Alpaca City (ALPA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00865891. Tijekom protekla 24 sata, ALPAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00778307 i najviše cijene $ 0.00883514, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALPA je $ 1.97, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00186643.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALPA se promijenio za +3.95% u posljednjih sat vremena, -1.94% u posljednjih 24 sata i +6.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alpaca City (ALPA)

$ 94.58K
--
$ 218.79K
10.92M
25,267,963.90434288
Trenutačna tržišna kapitalizacija Alpaca City je $ 94.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALPA je 10.92M, s ukupnom količinom od 25267963.90434288. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 218.79K.

Alpaca City (ALPA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Alpaca City u USD iznosila je $ -0.000172122534063929.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Alpaca City u USD iznosila je $ +0.0018839831.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Alpaca City u USD iznosila je $ +0.0021340879.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Alpaca City u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000172122534063929-1.94%
30 dana$ +0.0018839831+21.76%
60 dana$ +0.0021340879+24.65%
90 dana$ 0--

Što je Alpaca City (ALPA)

DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT.

Resurs Alpaca City (ALPA)

Službena web-stranica

Alpaca City Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alpaca City (ALPA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alpaca City (ALPA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alpaca City.

Provjerite Alpaca City predviđanje cijene sada!

ALPA u lokalnim valutama

Alpaca City (ALPA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alpaca City (ALPA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALPA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alpaca City (ALPA)

Koliko Alpaca City (ALPA) vrijedi danas?
Cijena ALPA uživo u USD je 0.00865891 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALPA u USD?
Trenutačna cijena ALPA u USD je $ 0.00865891. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alpaca City?
Tržišna kapitalizacija za ALPA je $ 94.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALPA?
Količina u optjecaju za ALPA je 10.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALPA?
ALPA je postigao ATH cijenu od 1.97 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALPA?
ALPA je vidio ATL cijenu od 0.00186643 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALPA?
24-satni obujam trgovanja za ALPA je -- USD.
Hoće li ALPA još narasti ove godine?
ALPA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALPA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.