Alpaca Cijena danas

Trenutačna cijena Alpaca (ALPACA) danas je $ 0.00010419, s promjenom od 2.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ALPACA u USD je $ 0.00010419 po ALPACA.

Alpaca trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 100,323, s količinom u optjecaju od 962.09M ALPACA. Tijekom posljednja 24 sata, ALPACA trgovao je između $ 0.00009545 (niska) i $ 0.00010484 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00553708, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003789.

U kratkoročnim performansama, ALPACA se kretao -0.58% u posljednjem satu i -0.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Alpaca (ALPACA)

