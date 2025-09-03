Više o ALP

ALP Informacije o cijeni

ALP Službena web stranica

ALP Tokenomija

ALP Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ALP Logotip

ALP Cijena (ALP)

Neuvršten

1 ALP u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ALP (ALP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:02:47 (UTC+8)

ALP (ALP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00927438
$ 0.00927438$ 0.00927438

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.07%

-2.07%

ALP (ALP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALP je $ 0.00927438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ALP (ALP)

$ 26.98K
$ 26.98K$ 26.98K

--
----

$ 26.98K
$ 26.98K$ 26.98K

816.36M
816.36M 816.36M

816,359,047.341366
816,359,047.341366 816,359,047.341366

Trenutačna tržišna kapitalizacija ALP je $ 26.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALP je 816.36M, s ukupnom količinom od 816359047.341366. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.98K.

ALP (ALP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ALP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ALP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ALP u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ALP u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+22.31%
60 dana$ 0-21.54%
90 dana$ 0--

Što je ALP (ALP)

ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ALP (ALP)

Službena web-stranica

ALP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ALP (ALP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ALP (ALP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ALP.

Provjerite ALP predviđanje cijene sada!

ALP u lokalnim valutama

ALP (ALP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ALP (ALP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ALP (ALP)

Koliko ALP (ALP) vrijedi danas?
Cijena ALP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALP u USD?
Trenutačna cijena ALP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ALP?
Tržišna kapitalizacija za ALP je $ 26.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALP?
Količina u optjecaju za ALP je 816.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALP?
ALP je postigao ATH cijenu od 0.00927438 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALP?
ALP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALP?
24-satni obujam trgovanja za ALP je -- USD.
Hoće li ALP još narasti ove godine?
ALP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:02:47 (UTC+8)

ALP (ALP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.