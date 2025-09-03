ALP (ALP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00927438$ 0.00927438 $ 0.00927438 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.07% Promjena cijene (7D) -2.07%

ALP (ALP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALP je $ 0.00927438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ALP (ALP)

Tržišna kapitalizacija $ 26.98K$ 26.98K $ 26.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.98K$ 26.98K $ 26.98K Količina u optjecaju 816.36M 816.36M 816.36M Ukupna količina 816,359,047.341366 816,359,047.341366 816,359,047.341366

Trenutačna tržišna kapitalizacija ALP je $ 26.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALP je 816.36M, s ukupnom količinom od 816359047.341366. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.98K.