Alongside Crypto Market Index (AMKT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 308.77 $ 308.77 $ 308.77 24-satna najniža cijena $ 330.91 $ 330.91 $ 330.91 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 308.77$ 308.77 $ 308.77 24-satna najviša cijena $ 330.91$ 330.91 $ 330.91 Najviša cijena ikada $ 363.08$ 363.08 $ 363.08 Najniža cijena $ 66.74$ 66.74 $ 66.74 Promjena cijene (1H) +1.56% Promjena cijene (1D) -0.53% Promjena cijene (7D) -0.61% Promjena cijene (7D) -0.61%

Alongside Crypto Market Index (AMKT) cijena u stvarnom vremenu je $321.93. Tijekom protekla 24 sata, AMKTtrgovalo je između najniže cijene $ 308.77 i najviše cijene $ 330.91, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AMKT je $ 363.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 66.74.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AMKT se promijenio za +1.56% u posljednjih sat vremena, -0.53% u posljednjih 24 sata i -0.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alongside Crypto Market Index (AMKT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Količina u optjecaju 3.27K 3.27K 3.27K Ukupna količina 3,273.039839314794 3,273.039839314794 3,273.039839314794

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alongside Crypto Market Index je $ 1.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AMKT je 3.27K, s ukupnom količinom od 3273.039839314794. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.05M.