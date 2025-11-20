AllUnity EUR Cijena danas

Trenutačna cijena AllUnity EUR (EURAU) danas je $ 1.15, s promjenom od 0.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EURAU u USD je $ 1.15 po EURAU.

AllUnity EUR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,301,559, s količinom u optjecaju od 17.63M EURAU. Tijekom posljednja 24 sata, EURAU trgovao je između $ 1.15 (niska) i $ 1.16 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.19, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.1.

U kratkoročnim performansama, EURAU se kretao -0.06% u posljednjem satu i -0.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AllUnity EUR (EURAU)

Tržišna kapitalizacija $ 20.30M$ 20.30M $ 20.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.30M$ 20.30M $ 20.30M Količina u optjecaju 17.63M 17.63M 17.63M Ukupna količina 17,630,778.33 17,630,778.33 17,630,778.33

Trenutačna tržišna kapitalizacija AllUnity EUR je $ 20.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EURAU je 17.63M, s ukupnom količinom od 17630778.33. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.30M.