AllSafe (ASAFE) Informacije Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game Službena web stranica: https://allsafecoin.org/

AllSafe (ASAFE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AllSafe (ASAFE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.56K $ 3.56K $ 3.56K Ukupna količina: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Količina u optjecaju: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.10K $ 4.10K $ 4.10K Povijesni maksimum: $ 0.202387 $ 0.202387 $ 0.202387 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00027363 $ 0.00027363 $ 0.00027363

AllSafe (ASAFE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AllSafe (ASAFE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASAFE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASAFE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

