AllSafe Logotip

AllSafe Cijena (ASAFE)

Neuvršten

1 ASAFE u USD cijena uživo:

$0.00024542
$0.00024542$0.00024542
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena AllSafe (ASAFE)
AllSafe (ASAFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.202387
$ 0.202387$ 0.202387

$ 0
$ 0$ 0

+26.45%

-0.28%

-22.80%

-22.80%

AllSafe (ASAFE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASAFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASAFE je $ 0.202387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASAFE se promijenio za +26.45% u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i -22.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AllSafe (ASAFE)

$ 3.19K
$ 3.19K$ 3.19K

--
----

$ 3.68K
$ 3.68K$ 3.68K

13.02M
13.02M 13.02M

15,000,000.0
15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AllSafe je $ 3.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASAFE je 13.02M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.68K.

AllSafe (ASAFE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AllSafe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AllSafe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AllSafe u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AllSafe u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.28%
30 dana$ 0-20.88%
60 dana$ 0-35.98%
90 dana$ 0--

Što je AllSafe (ASAFE)

Allsafe2 is a medium of exchange designed around securely exchanging information which is a process made possible by certain principles of cryptography. Within Allsafe systems the safety, integrity and balance of all ledgers is maintained by a community, handling cryptocurrency transactions for a small foo. Allsafe seek to add more security. This is our main goal. We will try to add allsafe to casinos and online stores. We welcome you all to participate in this project. This coin will be for trading as well as in the use of game

Resurs AllSafe (ASAFE)

Službena web-stranica

AllSafe Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AllSafe (ASAFE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AllSafe (ASAFE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AllSafe.

Provjerite AllSafe predviđanje cijene sada!

ASAFE u lokalnim valutama

AllSafe (ASAFE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AllSafe (ASAFE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASAFE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AllSafe (ASAFE)

Koliko AllSafe (ASAFE) vrijedi danas?
Cijena ASAFE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASAFE u USD?
Trenutačna cijena ASAFE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AllSafe?
Tržišna kapitalizacija za ASAFE je $ 3.19K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASAFE?
Količina u optjecaju za ASAFE je 13.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASAFE?
ASAFE je postigao ATH cijenu od 0.202387 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASAFE?
ASAFE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASAFE?
24-satni obujam trgovanja za ASAFE je -- USD.
Hoće li ASAFE još narasti ove godine?
ASAFE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASAFE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.