AllSafe (ASAFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.202387$ 0.202387 $ 0.202387 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +26.45% Promjena cijene (1D) -0.28% Promjena cijene (7D) -22.80% Promjena cijene (7D) -22.80%

AllSafe (ASAFE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASAFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASAFE je $ 0.202387, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASAFE se promijenio za +26.45% u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i -22.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AllSafe (ASAFE)

Tržišna kapitalizacija $ 3.19K$ 3.19K $ 3.19K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.68K$ 3.68K $ 3.68K Količina u optjecaju 13.02M 13.02M 13.02M Ukupna količina 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AllSafe je $ 3.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASAFE je 13.02M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.68K.