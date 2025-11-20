ALLINDOGE Cijena danas

Trenutačna cijena ALLINDOGE (ALLINDOGE) danas je $ 0.00440151, s promjenom od 2.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ALLINDOGE u USD je $ 0.00440151 po ALLINDOGE.

ALLINDOGE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,376,108, s količinom u optjecaju od 994.23M ALLINDOGE. Tijekom posljednja 24 sata, ALLINDOGE trgovao je između $ 0.00421589 (niska) i $ 0.00462257 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01291751, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00331037.

U kratkoročnim performansama, ALLINDOGE se kretao -0.01% u posljednjem satu i -10.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M Količina u optjecaju 994.23M 994.23M 994.23M Ukupna količina 994,228,298.568689 994,228,298.568689 994,228,298.568689

