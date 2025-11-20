Alligator Alcatraz Cijena danas

Trenutačna cijena Alligator Alcatraz (ICE) danas je $ 0.00000606, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ICE u USD je $ 0.00000606 po ICE.

Alligator Alcatraz trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,059.76, s količinom u optjecaju od 999.74M ICE. Tijekom posljednja 24 sata, ICE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00045638, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000576.

U kratkoročnim performansama, ICE se kretao -- u posljednjem satu i -19.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Alligator Alcatraz (ICE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Količina u optjecaju 999.74M 999.74M 999.74M Ukupna količina 999,736,744.883783 999,736,744.883783 999,736,744.883783

