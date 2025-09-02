Alliance Fan Token (ALL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03097056 $ 0.03097056 $ 0.03097056 24-satna najniža cijena $ 0.03354555 $ 0.03354555 $ 0.03354555 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03097056$ 0.03097056 $ 0.03097056 24-satna najviša cijena $ 0.03354555$ 0.03354555 $ 0.03354555 Najviša cijena ikada $ 7.62$ 7.62 $ 7.62 Najniža cijena $ 0.02526296$ 0.02526296 $ 0.02526296 Promjena cijene (1H) -0.09% Promjena cijene (1D) +5.84% Promjena cijene (7D) +18.07% Promjena cijene (7D) +18.07%

Alliance Fan Token (ALL) cijena u stvarnom vremenu je $0.03348031. Tijekom protekla 24 sata, ALLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03097056 i najviše cijene $ 0.03354555, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALL je $ 7.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02526296.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALL se promijenio za -0.09% u posljednjih sat vremena, +5.84% u posljednjih 24 sata i +18.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alliance Fan Token (ALL)

Tržišna kapitalizacija $ 82.34K$ 82.34K $ 82.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 167.40K$ 167.40K $ 167.40K Količina u optjecaju 2.46M 2.46M 2.46M Ukupna količina 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alliance Fan Token je $ 82.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALL je 2.46M, s ukupnom količinom od 5000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.40K.