AllDomains (ALL) Tokenomika

AllDomains (ALL) Informacije The $ALL Token, the native currency of AllDomains, holds significant importance in shaping the future of the project. It empowers users by granting them influence over the decision-making process and direction of AllDomains. By actively engaging with the platform and contributing to its success, users are rewarded with $ALL tokens, reinforcing the growth and sustainability of the AllDomains ecosystem. This token plays a crucial role in establishing AllDomains as a leading entity in the Web3 industry, offering users a comprehensive platform to manage their digital identities. Službena web stranica: https://alldomains.id Bijela knjiga: https://docs.alldomains.id/protocol/all-token Kupi ALL odmah!

AllDomains (ALL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AllDomains (ALL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 267.44K $ 267.44K $ 267.44K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 192.06M $ 192.06M $ 192.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Povijesni maksimum: $ 0.01849813 $ 0.01849813 $ 0.01849813 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0013925 $ 0.0013925 $ 0.0013925 Saznajte više o cijeni AllDomains (ALL)

AllDomains (ALL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AllDomains (ALL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALL tokena, istražite ALL cijenu tokena uživo!

ALL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALL? Naša ALL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALL predviđanje cijene tokena odmah!

