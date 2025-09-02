AllDomains (ALL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01849813$ 0.01849813 $ 0.01849813 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.56% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) -7.96% Promjena cijene (7D) -7.96%

AllDomains (ALL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALL je $ 0.01849813, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALL se promijenio za +2.56% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -7.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AllDomains (ALL)

Tržišna kapitalizacija $ 116.95K$ 116.95K $ 116.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 608.91K$ 608.91K $ 608.91K Količina u optjecaju 192.06M 192.06M 192.06M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AllDomains je $ 116.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALL je 192.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 608.91K.