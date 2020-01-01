Allbridge (ABR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Allbridge (ABR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Allbridge (ABR) Informacije Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks. Službena web stranica: https://allbridge.io/ Kupi ABR odmah!

Allbridge (ABR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Allbridge (ABR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Ukupna količina: $ 96.78M $ 96.78M $ 96.78M Količina u optjecaju: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.15M $ 7.15M $ 7.15M Povijesni maksimum: $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Povijesni minimum: $ 0.00778054 $ 0.00778054 $ 0.00778054 Trenutna cijena: $ 0.073882 $ 0.073882 $ 0.073882 Saznajte više o cijeni Allbridge (ABR)

Allbridge (ABR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Allbridge (ABR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ABR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ABR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ABR tokena, istražite ABR cijenu tokena uživo!

