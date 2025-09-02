Više o ABR

ABR Informacije o cijeni

ABR Službena web stranica

ABR Tokenomija

ABR Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Allbridge Logotip

Allbridge Cijena (ABR)

Neuvršten

1 ABR u USD cijena uživo:

$0.073077
$0.073077$0.073077
-0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Allbridge (ABR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:17:04 (UTC+8)

Allbridge (ABR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.072202
$ 0.072202$ 0.072202
24-satna najniža cijena
$ 0.073422
$ 0.073422$ 0.073422
24-satna najviša cijena

$ 0.072202
$ 0.072202$ 0.072202

$ 0.073422
$ 0.073422$ 0.073422

$ 9.66
$ 9.66$ 9.66

$ 0.00778054
$ 0.00778054$ 0.00778054

-0.00%

-0.23%

+0.18%

+0.18%

Allbridge (ABR) cijena u stvarnom vremenu je $0.073077. Tijekom protekla 24 sata, ABRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.072202 i najviše cijene $ 0.073422, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABR je $ 9.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00778054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABR se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i +0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Allbridge (ABR)

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

--
----

$ 7.07M
$ 7.07M$ 7.07M

20.00M
20.00M 20.00M

96,780,127.0
96,780,127.0 96,780,127.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Allbridge je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABR je 20.00M, s ukupnom količinom od 96780127.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.07M.

Allbridge (ABR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Allbridge u USD iznosila je $ -0.00016930158605852.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Allbridge u USD iznosila je $ +0.0093784610.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Allbridge u USD iznosila je $ -0.0046149513.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Allbridge u USD iznosila je $ -0.01130035680061399.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00016930158605852-0.23%
30 dana$ +0.0093784610+12.83%
60 dana$ -0.0046149513-6.31%
90 dana$ -0.01130035680061399-13.39%

Što je Allbridge (ABR)

Allbridge is modular and expanding token bridge with on-chain consensus. It’s a simple, modern, and reliable way to transfer assets between blockchain networks. Allbridge mission is to make the blockchain world borderless and provide a tool to freely move assets between different networks. In the future it will evolve into a DAO-style multi-chain hub, establishing connections between the EVM and non-EVM networks.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Allbridge (ABR)

Službena web-stranica

Allbridge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Allbridge (ABR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Allbridge (ABR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Allbridge.

Provjerite Allbridge predviđanje cijene sada!

ABR u lokalnim valutama

Allbridge (ABR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Allbridge (ABR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ABR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Allbridge (ABR)

Koliko Allbridge (ABR) vrijedi danas?
Cijena ABR uživo u USD je 0.073077 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ABR u USD?
Trenutačna cijena ABR u USD je $ 0.073077. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Allbridge?
Tržišna kapitalizacija za ABR je $ 1.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ABR?
Količina u optjecaju za ABR je 20.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ABR?
ABR je postigao ATH cijenu od 9.66 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ABR?
ABR je vidio ATL cijenu od 0.00778054 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ABR?
24-satni obujam trgovanja za ABR je -- USD.
Hoće li ABR još narasti ove godine?
ABR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ABR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:17:04 (UTC+8)

Allbridge (ABR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.