Allbridge (ABR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.072202 $ 0.072202 $ 0.072202 24-satna najniža cijena $ 0.073422 $ 0.073422 $ 0.073422 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.072202$ 0.072202 $ 0.072202 24-satna najviša cijena $ 0.073422$ 0.073422 $ 0.073422 Najviša cijena ikada $ 9.66$ 9.66 $ 9.66 Najniža cijena $ 0.00778054$ 0.00778054 $ 0.00778054 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.23% Promjena cijene (7D) +0.18% Promjena cijene (7D) +0.18%

Allbridge (ABR) cijena u stvarnom vremenu je $0.073077. Tijekom protekla 24 sata, ABRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.072202 i najviše cijene $ 0.073422, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ABR je $ 9.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00778054.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ABR se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.23% u posljednjih 24 sata i +0.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Allbridge (ABR)

Tržišna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.07M$ 7.07M $ 7.07M Količina u optjecaju 20.00M 20.00M 20.00M Ukupna količina 96,780,127.0 96,780,127.0 96,780,127.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Allbridge je $ 1.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ABR je 20.00M, s ukupnom količinom od 96780127.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.07M.