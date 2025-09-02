All Your Base (AYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.10% Promjena cijene (1D) +17.85% Promjena cijene (7D) +27.93% Promjena cijene (7D) +27.93%

All Your Base (AYB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AYB je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AYB se promijenio za -1.10% u posljednjih sat vremena, +17.85% u posljednjih 24 sata i +27.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu All Your Base (AYB)

Tržišna kapitalizacija $ 865.20K$ 865.20K $ 865.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 865.20K$ 865.20K $ 865.20K Količina u optjecaju 1.99T 1.99T 1.99T Ukupna količina 1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0 1,990,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija All Your Base je $ 865.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AYB je 1.99T, s ukupnom količinom od 1990000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 865.20K.