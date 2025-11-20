all you had to do was Cijena danas

Trenutačna cijena all you had to do was (NOTHING) danas je $ 0.00000781, s promjenom od 10.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NOTHING u USD je $ 0.00000781 po NOTHING.

all you had to do was trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,799.84, s količinom u optjecaju od 998.88M NOTHING. Tijekom posljednja 24 sata, NOTHING trgovao je između $ 0.0000071 (niska) i $ 0.00000786 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0011783, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000071.

U kratkoročnim performansama, NOTHING se kretao -- u posljednjem satu i -8.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu all you had to do was (NOTHING)

Tržišna kapitalizacija $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Količina u optjecaju 998.88M 998.88M 998.88M Ukupna količina 998,881,713.225425 998,881,713.225425 998,881,713.225425

Trenutačna tržišna kapitalizacija all you had to do was je $ 7.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOTHING je 998.88M, s ukupnom količinom od 998881713.225425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.80K.