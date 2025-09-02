Više o AWR

All Will Retire Logotip

All Will Retire Cijena (AWR)

Neuvršten

1 AWR u USD cijena uživo:

$0.00384899
+6.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena All Will Retire (AWR)
All Will Retire (AWR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00344357
24-satna najniža cijena
$ 0.0039721
24-satna najviša cijena

$ 0.00344357

$ 0.01505533

+3.98%

+6.04%

-15.51%

-15.51%

All Will Retire (AWR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00384747. Tijekom protekla 24 sata, AWRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00344357 i najviše cijene $ 0.0039721, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AWR je $ 0.01505533, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AWR se promijenio za +3.98% u posljednjih sat vremena, +6.04% u posljednjih 24 sata i -15.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu All Will Retire (AWR)

$ 3.71M

$ 3.85M

964.66M

999,664,639.273533

Trenutačna tržišna kapitalizacija All Will Retire je $ 3.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AWR je 964.66M, s ukupnom količinom od 999664639.273533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.85M.

All Will Retire (AWR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz All Will Retire u USD iznosila je $ +0.00021915.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz All Will Retire u USD iznosila je $ -0.0019104562.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz All Will Retire u USD iznosila je $ +0.0011638900.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz All Will Retire u USD iznosila je $ -0.001209179043387686.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00021915+6.04%
30 dana$ -0.0019104562-49.65%
60 dana$ +0.0011638900+30.25%
90 dana$ -0.001209179043387686-23.91%

Što je All Will Retire (AWR)

AWR is a community of people bullish on themselves and that are aping their futures 💎🤲 until retirement. Rather than look inwardly to Crypto Twitter/crypto community to drive value to our holders we look outwardly to develop new age retail demographics that aren't inclined to crypto but rather ideals, values, and identity. AWR markets to this demographic to fulfill their emotional needs around their ideals, values, and identity. In other words we don't want to be a coin created off of a meme - we created AWR to be representative of the cultural fascination of the moment. We are the meme. We are the meme of so many rags to riches stories of others - or of those whose lives after better off because they embraced the "AWR lifestyle."

Resurs All Will Retire (AWR)

All Will Retire Predviđanje cijene (USD)

Koliko će All Will Retire (AWR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših All Will Retire (AWR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za All Will Retire.

Provjerite All Will Retire predviđanje cijene sada!

AWR u lokalnim valutama

All Will Retire (AWR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike All Will Retire (AWR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AWR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o All Will Retire (AWR)

Koliko All Will Retire (AWR) vrijedi danas?
Cijena AWR uživo u USD je 0.00384747 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AWR u USD?
Trenutačna cijena AWR u USD je $ 0.00384747. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija All Will Retire?
Tržišna kapitalizacija za AWR je $ 3.71M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AWR?
Količina u optjecaju za AWR je 964.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AWR?
AWR je postigao ATH cijenu od 0.01505533 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AWR?
AWR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AWR?
24-satni obujam trgovanja za AWR je -- USD.
Hoće li AWR još narasti ove godine?
AWR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AWR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
