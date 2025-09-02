All Will Retire (AWR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00344357 24-satna najviša cijena $ 0.0039721 Najviša cijena ikada $ 0.01505533 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +3.98% Promjena cijene (1D) +6.04% Promjena cijene (7D) -15.51%

All Will Retire (AWR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00384747. Tijekom protekla 24 sata, AWRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00344357 i najviše cijene $ 0.0039721, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AWR je $ 0.01505533, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AWR se promijenio za +3.98% u posljednjih sat vremena, +6.04% u posljednjih 24 sata i -15.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu All Will Retire (AWR)

Tržišna kapitalizacija $ 3.71M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.85M Količina u optjecaju 964.66M Ukupna količina 999,664,639.273533

Trenutačna tržišna kapitalizacija All Will Retire je $ 3.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AWR je 964.66M, s ukupnom količinom od 999664639.273533. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.85M.