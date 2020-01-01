ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ALINA AI (ALINAINTEL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ALINA AI (ALINAINTEL) Informacije ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses. Službena web stranica: https://alinaintel.ai/ Kupi ALINAINTEL odmah!

ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ALINA AI (ALINAINTEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K Ukupna količina: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M Količina u optjecaju: $ 998.69M $ 998.69M $ 998.69M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K Povijesni maksimum: $ 0.00194795 $ 0.00194795 $ 0.00194795 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ALINA AI (ALINAINTEL)

ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ALINA AI (ALINAINTEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALINAINTEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALINAINTEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALINAINTEL tokena, istražite ALINAINTEL cijenu tokena uživo!

ALINAINTEL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALINAINTEL? Naša ALINAINTEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALINAINTEL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!