ALINA AI Cijena (ALINAINTEL)

1 ALINAINTEL u USD cijena uživo:

--
----
+0.40%1D
Grafikon aktualnih cijena ALINA AI (ALINAINTEL)
ALINA AI (ALINAINTEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194795
$ 0.00194795$ 0.00194795

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.44%

+5.92%

+5.92%

ALINA AI (ALINAINTEL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALINAINTELtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALINAINTEL je $ 0.00194795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALINAINTEL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +5.92% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu ALINA AI (ALINAINTEL)

$ 16.05K
$ 16.05K$ 16.05K

--
----

$ 16.05K
$ 16.05K$ 16.05K

998.69M
998.69M 998.69M

998,691,742.220072
998,691,742.220072 998,691,742.220072

Trenutačna tržišna kapitalizacija ALINA AI je $ 16.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALINAINTEL je 998.69M, s ukupnom količinom od 998691742.220072. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.05K.

ALINA AI (ALINAINTEL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ALINA AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ALINA AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ALINA AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ALINA AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.44%
30 dana$ 0+17.71%
60 dana$ 0+32.15%
90 dana$ 0--

Što je ALINA AI (ALINAINTEL)

ALINA (Algorithmic Learning and Integrated Network Analytics) represents a quantum leap in market intelligence technology, designed to revolutionize how traders interact with and understand cryptocurrency markets. Operating as your 24/7 crypto insider, ALINA processes and analyzes thousands of signals per minute, helping predict trends before they go mainstream. By bridging the gap between blockchain transparency and market-moving information, ALINA transforms raw data into actionable intelligence, enabling traders to stay ahead of market movements and capitalize on opportunities before they become obvious to the masses.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs ALINA AI (ALINAINTEL)

Službena web-stranica

ALINA AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ALINA AI (ALINAINTEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ALINA AI (ALINAINTEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ALINA AI.

Provjerite ALINA AI predviđanje cijene sada!

ALINAINTEL u lokalnim valutama

ALINA AI (ALINAINTEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ALINA AI (ALINAINTEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALINAINTEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ALINA AI (ALINAINTEL)

Koliko ALINA AI (ALINAINTEL) vrijedi danas?
Cijena ALINAINTEL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALINAINTEL u USD?
Trenutačna cijena ALINAINTEL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ALINA AI?
Tržišna kapitalizacija za ALINAINTEL je $ 16.05K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALINAINTEL?
Količina u optjecaju za ALINAINTEL je 998.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALINAINTEL?
ALINAINTEL je postigao ATH cijenu od 0.00194795 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALINAINTEL?
ALINAINTEL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALINAINTEL?
24-satni obujam trgovanja za ALINAINTEL je -- USD.
Hoće li ALINAINTEL još narasti ove godine?
ALINAINTEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALINAINTEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
