ALINA AI (ALINAINTEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00194795$ 0.00194795 $ 0.00194795 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) +5.92% Promjena cijene (7D) +5.92%

ALINA AI (ALINAINTEL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALINAINTELtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALINAINTEL je $ 0.00194795, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALINAINTEL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +5.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ALINA AI (ALINAINTEL)

Tržišna kapitalizacija $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.05K$ 16.05K $ 16.05K Količina u optjecaju 998.69M 998.69M 998.69M Ukupna količina 998,691,742.220072 998,691,742.220072 998,691,742.220072

Trenutačna tržišna kapitalizacija ALINA AI je $ 16.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALINAINTEL je 998.69M, s ukupnom količinom od 998691742.220072. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.05K.