ALEXIS Cijena (ALEXIS)
-38.09%
-4.48%
+22.52%
+22.52%
ALEXIS (ALEXIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALEXIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALEXIS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALEXIS se promijenio za -38.09% u posljednjih sat vremena, -4.48% u posljednjih 24 sata i +22.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija ALEXIS je $ 3.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALEXIS je 335.20M, s ukupnom količinom od 999973152.838033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.61K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ALEXIS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ALEXIS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ALEXIS u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ALEXIS u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-4.48%
|30 dana
|$ 0
|+20.55%
|60 dana
|$ 0
|+38.49%
|90 dana
|$ 0
|--
Alexis Texas Token Overview: The Alexis Texas Token is a cryptocurrency project that aims to demonstrate the potential of celebrity-endorsed tokens managed with transparency and integrity. The project is spearheaded by Alexis Texas and Fred Frenchy (her manager / business partner), who collectively ensure the responsible handling and distribution of the tokens. Token Management: Ownership: The majority of the tokens are held by Alexis and her manager. There is no dedicated development team, with both Alexis and Frenchy overseeing the project's operations. Transparency: To ensure transparency and trust, the token holdings are audited daily by a reputable third-party auditor. This rigorous auditing process provides assurance to the token holders about the accurate and fair distribution of the tokens. Purpose and Benefits: Demonstration of Integrity. The main goal of the Alexis Texas Token is to set a standard in the cryptocurrency world for how celebrity tokens can be managed effectively and ethically. Special Perks: Holders of the Alexis Texas Token will have access to exclusive perks. These perks may include unique experiences, merchandise, or other benefits directly associated with Alexis Texas, adding intrinsic value to the token beyond its financial worth. There can be also more utilities coming in the future as the team develops on the token.
