Aletheia (ALETHEIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aletheia (ALETHEIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aletheia (ALETHEIA) Informacije Aletheia is a memecoin on the Solana blockchain, inspired by an AI-driven narrative created by AIHegemonyMemes and amplified by Truth Terminal, an autonomous AI agent with its own crypto wallet and social media presence. Set against a backdrop of AI-fueled storytelling, Aletheia symbolizes themes of truth, cosmic wisdom, and the unexpected outcomes of AI interactions. With no direct utility at present, Aletheia serves as a cultural token within this unique narrative ecosystem, where community members engage in philosophical and existential themes through AI-generated content. The project’s unique approach intertwines cryptocurrency with storytelling, inviting participants to join a growing community intrigued by the symbolic potential of Aletheia. Službena web stranica: https://aletheia-sol.xyz/ Kupi ALETHEIA odmah!

Aletheia (ALETHEIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aletheia (ALETHEIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 50.54K $ 50.54K $ 50.54K Ukupna količina: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Količina u optjecaju: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.54K $ 50.54K $ 50.54K Povijesni maksimum: $ 0.00372867 $ 0.00372867 $ 0.00372867 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Aletheia (ALETHEIA)

Aletheia (ALETHEIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aletheia (ALETHEIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALETHEIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALETHEIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALETHEIA tokena, istražite ALETHEIA cijenu tokena uživo!

ALETHEIA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALETHEIA? Naša ALETHEIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALETHEIA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!