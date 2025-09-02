Aletheia (ALETHEIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004922 $ 0.00004922 $ 0.00004922 24-satna najniža cijena $ 0.0000519 $ 0.0000519 $ 0.0000519 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004922$ 0.00004922 $ 0.00004922 24-satna najviša cijena $ 0.0000519$ 0.0000519 $ 0.0000519 Najviša cijena ikada $ 0.00372867$ 0.00372867 $ 0.00372867 Najniža cijena $ 0.0000491$ 0.0000491 $ 0.0000491 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.88% Promjena cijene (7D) -41.92% Promjena cijene (7D) -41.92%

Aletheia (ALETHEIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005099. Tijekom protekla 24 sata, ALETHEIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004922 i najviše cijene $ 0.0000519, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALETHEIA je $ 0.00372867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000491.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALETHEIA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.88% u posljednjih 24 sata i -41.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aletheia (ALETHEIA)

Tržišna kapitalizacija $ 50.98K$ 50.98K $ 50.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.98K$ 50.98K $ 50.98K Količina u optjecaju 999.71M 999.71M 999.71M Ukupna količina 999,714,729.109608 999,714,729.109608 999,714,729.109608

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aletheia je $ 50.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALETHEIA je 999.71M, s ukupnom količinom od 999714729.109608. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.98K.