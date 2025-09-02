Više o ALUSD

Alchemix USD Logotip

Alchemix USD Cijena (ALUSD)

Neuvršten

1 ALUSD u USD cijena uživo:

$0.994259
$0.994259$0.994259
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Alchemix USD (ALUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:54:21 (UTC+8)

Alchemix USD (ALUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.992984
$ 0.992984$ 0.992984
24-satna najniža cijena
$ 0.995592
$ 0.995592$ 0.995592
24-satna najviša cijena

$ 0.992984
$ 0.992984$ 0.992984

$ 0.995592
$ 0.995592$ 0.995592

$ 2.13
$ 2.13$ 2.13

$ 0.060239
$ 0.060239$ 0.060239

-0.12%

-0.09%

-0.08%

-0.08%

Alchemix USD (ALUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.994259. Tijekom protekla 24 sata, ALUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992984 i najviše cijene $ 0.995592, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALUSD je $ 2.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.060239.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALUSD se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alchemix USD (ALUSD)

$ 14.49M
$ 14.49M$ 14.49M

--
----

$ 14.49M
$ 14.49M$ 14.49M

14.57M
14.57M 14.57M

14,572,739.42495535
14,572,739.42495535 14,572,739.42495535

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alchemix USD je $ 14.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALUSD je 14.57M, s ukupnom količinom od 14572739.42495535. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.49M.

Alchemix USD (ALUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Alchemix USD u USD iznosila je $ -0.0009371533545884.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Alchemix USD u USD iznosila je $ -0.0012121011.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Alchemix USD u USD iznosila je $ +0.0012433208.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Alchemix USD u USD iznosila je $ +0.0065117028098577.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0009371533545884-0.09%
30 dana$ -0.0012121011-0.12%
60 dana$ +0.0012433208+0.13%
90 dana$ +0.0065117028098577+0.66%

Što je Alchemix USD (ALUSD)

alUSD is a yield-backed synthetic stablecoin powered by the Alchemix protocol

Resurs Alchemix USD (ALUSD)

Službena web-stranica

Alchemix USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alchemix USD (ALUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alchemix USD (ALUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alchemix USD.

Provjerite Alchemix USD predviđanje cijene sada!

ALUSD u lokalnim valutama

Alchemix USD (ALUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alchemix USD (ALUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ALUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alchemix USD (ALUSD)

Koliko Alchemix USD (ALUSD) vrijedi danas?
Cijena ALUSD uživo u USD je 0.994259 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ALUSD u USD?
Trenutačna cijena ALUSD u USD je $ 0.994259. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alchemix USD?
Tržišna kapitalizacija za ALUSD je $ 14.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ALUSD?
Količina u optjecaju za ALUSD je 14.57M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ALUSD?
ALUSD je postigao ATH cijenu od 2.13 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ALUSD?
ALUSD je vidio ATL cijenu od 0.060239 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ALUSD?
24-satni obujam trgovanja za ALUSD je -- USD.
Hoće li ALUSD još narasti ove godine?
ALUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ALUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 15:54:21 (UTC+8)

