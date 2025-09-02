Alchemix USD (ALUSD) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.992984
24-satna najviša cijena $ 0.995592
Najviša cijena ikada $ 2.13
Najniža cijena $ 0.060239
Promjena cijene (1H) -0.12%
Promjena cijene (1D) -0.09%
Promjena cijene (7D) -0.08%

Alchemix USD (ALUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.994259. Tijekom protekla 24 sata, ALUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.992984 i najviše cijene $ 0.995592, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALUSD je $ 2.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.060239.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALUSD se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alchemix USD (ALUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 14.49M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.49M
Količina u optjecaju 14.57M
Ukupna količina 14,572,739.42495535

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alchemix USD je $ 14.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALUSD je 14.57M, s ukupnom količinom od 14572739.42495535. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.49M.