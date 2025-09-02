Alchemix (ALCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 9.2 24-satna najviša cijena $ 9.89 Najviša cijena ikada $ 2,066.2 Najniža cijena $ 6.57 Promjena cijene (1H) -0.58% Promjena cijene (1D) -2.47% Promjena cijene (7D) -3.90%

Alchemix (ALCX) cijena u stvarnom vremenu je $9.52. Tijekom protekla 24 sata, ALCXtrgovalo je između najniže cijene $ 9.2 i najviše cijene $ 9.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALCX je $ 2,066.2, dok je najniža cijena svih vremena $ 6.57.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALCX se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, -2.47% u posljednjih 24 sata i -3.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alchemix (ALCX)

Tržišna kapitalizacija $ 23.60M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.32M Količina u optjecaju 2.48M Ukupna količina 3,079,195.863772921

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alchemix je $ 23.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALCX je 2.48M, s ukupnom količinom od 3079195.863772921. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.32M.