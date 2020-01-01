AlaunchAI (ALAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AlaunchAI (ALAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AlaunchAI (ALAI) Informacije Alaunch is the AI Agent tokenization platform on Avalanche, offering FairLaunch and Presale systems for AI builders. It enables AI-powered assets to be created, trained, and launched with automated liquidity and dynamic pricing via bonding curves. AI features unlock in phases, starting with AI-Powered Conversation Hub, Telegram Interactions, and X Interactions, evolving as AI Agents train and adapt. Službena web stranica: https://alaunch.ai/ Kupi ALAI odmah!

AlaunchAI (ALAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AlaunchAI (ALAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.63K $ 2.63K $ 2.63K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.63K $ 2.63K $ 2.63K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni AlaunchAI (ALAI)

AlaunchAI (ALAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AlaunchAI (ALAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ALAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ALAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ALAI tokena, istražite ALAI cijenu tokena uživo!

ALAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ALAI? Naša ALAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ALAI predviđanje cijene tokena odmah!

