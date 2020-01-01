Alaska Gold Rush (CARAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Alaska Gold Rush (CARAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Alaska Gold Rush (CARAT) Informacije What is the project about? What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Službena web stranica: https://alaskagoldrush.io/ Bijela knjiga: https://alaskagoldrush.io/pdf/Alaska-Gold-Rush-Whitepaper.pdf?1680960188 Kupi CARAT odmah!

Alaska Gold Rush (CARAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Alaska Gold Rush (CARAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 462.30K $ 462.30K $ 462.30K Ukupna količina: $ 910.36M $ 910.36M $ 910.36M Količina u optjecaju: $ 886.95M $ 886.95M $ 886.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 474.51K $ 474.51K $ 474.51K Povijesni maksimum: $ 0.03147683 $ 0.03147683 $ 0.03147683 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00052123 $ 0.00052123 $ 0.00052123 Saznajte više o cijeni Alaska Gold Rush (CARAT)

Alaska Gold Rush (CARAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Alaska Gold Rush (CARAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CARAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CARAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CARAT tokena, istražite CARAT cijenu tokena uživo!

