Alaska Gold Rush (CARAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03147683$ 0.03147683 $ 0.03147683 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.03% Promjena cijene (7D) -1.09% Promjena cijene (7D) -1.09%

Alaska Gold Rush (CARAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CARATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CARAT je $ 0.03147683, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CARAT se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i -1.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alaska Gold Rush (CARAT)

Tržišna kapitalizacija $ 468.05K$ 468.05K $ 468.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 480.40K$ 480.40K $ 480.40K Količina u optjecaju 886.95M 886.95M 886.95M Ukupna količina 910,362,230.8120544 910,362,230.8120544 910,362,230.8120544

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alaska Gold Rush je $ 468.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CARAT je 886.95M, s ukupnom količinom od 910362230.8120544. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 480.40K.