Alaska (ALASKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0,00929172$ 0,00929172 $ 0,00929172 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4,80% Promjena cijene (7D) +3,66% Promjena cijene (7D) +3,66%

Alaska (ALASKA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ALASKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ALASKA je $ 0,00929172, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ALASKA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4,80% u posljednjih 24 sata i +3,66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alaska (ALASKA)

Tržišna kapitalizacija $ 28,99K$ 28,99K $ 28,99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28,99K$ 28,99K $ 28,99K Količina u optjecaju 999,89M 999,89M 999,89M Ukupna količina 999 886 311,429208 999 886 311,429208 999 886 311,429208

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alaska je $ 28,99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ALASKA je 999,89M, s ukupnom količinom od 999886311.429208. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28,99K.